Ogrē šodien gaisa temperatūra pacelsies līdz +7 grādiem. Debesis klās mākoņi, dienas otrajā pusē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 8m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Otrdien daudzviet Latvijā uzlīs, vairāk nokrišņu būs dienas pirmajā pusē Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Kurzemes rietumu daļā iespējamas arī pērkona lietusgāzes un krusa.

Debesis lielākoties klās mākoņi, vietām uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemes rietumos tas iegriezīsies no jūras.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +6..+10 grādi.

Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, vēlā pēcpusdienā nedaudz līs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 990 hektopaskāliem Kurzemes piekrastē līdz 995 hektopaskāliem Latgalē.

