Otrdiena, 16.06.2026 11:30
Justīne, Juta
Otrdiena, 16.06.2026 11:30
Justīne, Juta
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:09

Otrdiena būs mākoņaina un lietaina

LETA/OgreNet
Otrdiena būs mākoņaina un lietaina
Foto: pexels.com
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 08:09

Otrdiena būs mākoņaina un lietaina

LETA/OgreNet

Šodien Ogrē gaisa temperatūra būs no +12 līdz +16 grādiem. Debesis klās mākoņi un dienas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un nodārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet Dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14-18 metriem sekundē.

Saule biežāk uzspīdēs Vidzemē un Latgalē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+19 grādi.

Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +17 grādi.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1000-1003 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?