Otrdiena, 20. janvāris, 2026 10:26

Otrdienas rīts Latvijā - aukstākais pēdējos divos gados

Otrdienas rīts Latvijā - aukstākais pēdējos divos gados
Foto: freepik
Otrdien Latvijā uzausa saltākais rīts kopš 2024. gada 8. janvāra, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju gaisa temperatūra plkst. 9 bija no -9,2 grādiem Kolkā un -9,9 grādiem Ventspilī līdz -21..-23 grādiem Mērsragā, Skrīveros, Jēkabpilī, Madonā, Gulbenē un Dagdā, bet Daugavpils novērojumu stacijā sals sasniedza 24 grādus.

Atbilstoši "Latvijas Valsts ceļu" informācijai no rīta daudzviet Latgalē un Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājās līdz -23..-24 grādiem, nepilnu 23 grādu sals reģistrēts arī vietām uz Liepājas šosejas un Ventspils šosejas.

Tas bija bargākais sals valstī kopš 2024. gada 8. janvāra, kad vietām Latgalē gaisa temperatūra sasniedza -30 grādus.

Mākoņu maz, bet daļā Kurzemes piekrastes un Vidzemes galējos ziemeļrietumos debesis apmākušās. Vietām dūmaka un sarma, Ventspilī sabiezējusi migla.

Pūš viegls dienvidu vējš, daudzviet iestājies bezvējš. Gaisa kvalitāte viduvēja līdz slikta.

Vēlā pirmdienas vakarā sākās spēcīga ģeomagnētiskā vētra, kas no rīta pierimusi. Naktī Latvijā novērota ziemeļblāzma.

Rīgā pārsvarā skaidras debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu divi metri sekundē, gaisa temperatūra deviņos rītā bija -15 grādi, lidostā -17 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,7 grādiem Liepājas ostā līdz -13,1 grādam Dobelē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. janvārī bija +18..+19 grādi Spānijā un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -25 grādi Baltkrievijā un -28 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

Medību Atbalsta Fonds
