Padalamies ar divām mājas siera receptēm, kas reiz izmēģinātas un atzītas par labu esam.
Jāņu siers ar biezpienu
Nepieciešamās sastāvdaļas (~14 porcijām) :
3 l pilnpiena
1 kg biezpiena
5 olu dzeltenumi
200 g sviesta
ķimenes, sāls, citas garšvielas pēc izvēles
marle siešanai vai dziļāks trauks (zupas šķīvis, bļodiņa)
naža gals kurkumas (turmerika) pulvera dzeltenākai krāsai
bļoda, siets – caurduris izkāšanai
Lielā katlā uzkarsē pienu gandrīz vārošu, iedrupina iekšā biezpienu un, maisot ar koka karoti, karsē, līdz atdalās caurspīdīgas, bāli zaļganas sūkalas.
Olas bļodā samaisa kopā ar ķimenēm, sāli un gabalos sadalītu sviestu, iemaisa kurkumas pulveri. Sagatavo smalku sietu vai caurduri virs pietiekami liela trauka, kur ietecētu sūkalas, un tur lej katla saturu.
Siera masu sietā notecina un uzreiz liek atpakaļ katlā (vislabāk ir ņemt jaunu katlu vai izmazgāt to pašu, jo piens karsējot var pieķert pie katla malām un var piedegt, pabojājot siera garšu), pievieno sakultās olas un uz lēnas uguns karsē, visu laiku intensīvi maisot un uzmanot, lai nepiedeg.
Sieram vajadzētu kļūst viengabalainākam un staipīgam – karsējot īsāku laiku, siers būs irdenāks, ilgāku – stingrāks. Parasti karsē 5-10 minūtes.
Tad sien sieru, lejot to ar samitrinātu marli izklātā caurdurī virs tā paša sūkalu trauka, stingri saņem kopā un savirpina mezglā marles stūrus, izspiež lieko mitrumu, virsū uzliek šķīvīti un virs šķīvja slogu. Kad siers atdzisis, to ieliek ledusskapī. Vēlams pēc pāris stundām uzmanīgi nolobīt marli un sieru satīt cepampapīrā.
Ilustratīvs attēls no Sarmītes Pīkas Facebook konta
Siera cenas veikalā liek saķert galvu
Bijusī politiķe, uzņēmēja Sarmīte Pīka skatoties uz augstajām siera cenām veikalā radusi risinājumu - "saviem draugiem piedāvaju vienkāršu Jāņu siera recepti, kura ir pa spēkam katram. Pie tam tas garšos labāk, nekā veikalā pirktais siers."
Tātad, vienkārši pagatavojamais Jāņu siers:
Siera ritulītim nepieciešams:
2 litri piena,
6 olas (brīvo vistu olām dzeltenāks viducītis, arī siers būs dzeltenāks.)
400 grami skāba krējuma (es ņemu 20%).
1,5 ēdamkarote sāls.
Ķimenes vai ķirbju sēkliņas.
Pienu ar sāli un ķimenēm uzkarsē. Olas ar skābo klējumu sakuļ un lēnā strūkliņā pievieno karstajam pienam un maisot karsē 3-4 minūtes, līdz atdalās sūkalas. Tad izkāš caur marlīti, un biezumus sasien un noslogo ar smagumu, lai veidotos siera ritulis.
Tas būs gatavs, kolīdz atdzisīs.
"Lai izdodas un garšo! Un aukstas nokāstās suliņas ar citrona sulas piešprici esot lielisks pēcjāņu paģiru dzēriens, stāsta zinātāji!" tā S.Pīka.
Lai izdodas un skaistus svētkus!