Piektdiena, 27. februāris, 2026 17:43

Pacel acis augšup – februāra pēdējā dienā debesīs redzēs sešu planētu parādi

Pacel acis augšup – februāra pēdējā dienā debesīs redzēs sešu planētu parādi
Foto: Pubicitātes
Jau 28. februāra vakarā, īsi pēc saulrieta, arī Latvijas debesīs būs vērojams viens no iespaidīgākajiem šā gada astronomiskajiem notikumiem – sešu planētu parāde. Gar debesu loku izkārtosies Merkurs, Venera, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns, informē NASA iniciatīva “Watch the Skies”.

Šis retais skats būs novērojams visā pasaulē, tostarp Latvijā. Mūsu platuma grādos vislabākais laiks planētu vērošanai būs no 28. februāra uz 1. martu, aptuveni 30–60 minūtes pēc saulrieta. Planētas būs redzamas rietumu–dienvidrietumu virzienā, zemu pie horizonta.

Ko varēs redzēt ar neapbruņotu aci?

Ar neapbruņotu aci spoži un salīdzinoši viegli redzamas būs Venera (zema rietumos, spožākā), Jupiters (augsti dienvidaustrumos) un Saturns (zems rietumos).

Merkurs būs zemu pie horizonta un prasīs labu redzamību, skaidru horizontu un, iespējams, binokli, jo tas ātri izzūd krēslā.Savukārt Urānu un Neptūnu iespējams ieraudzīt tikai ar binokli vai nelielu teleskopu.

Kur un kā vislabāk vērot?

Lai novērojums izdotos, ieteicams izvēlēties vietu ārpus pilsētas, prom no spilgta apgaismojuma, nodrošināt brīvu skatu uz rietumu horizontu (bez ēkām un kokiem), kā arī cerēt uz skaidru laiku bez mākoņiem.Labi piemērotas vietas var būt lauku teritorijas, piejūras posmi vai atklāti pakalni.

Astronomi norāda, ka šis ir viens no ievērojamākajiem debesu notikumiem 2026. gadā.Ja laiks būs labvēlīgs, februāra izskaņa var kļūt par lielisku iespēju pacelt acis uz debesīm un piedzīvot ko patiesi īpašu arī tepat, savā novadā.

