Padoms, kā oriģināli iesaiņot dāvanu – pārsteigums garantēts

Padoms, kā oriģināli iesaiņot dāvanu – pārsteigums garantēts
Foto: Pexels.com
Sociālajos tīklos arvien biežāk redzam, kā cilvēki ar asprātību un radošumu pārsteidz savus draugus un radus. Jā, arī ar neierastiem dāvanu iesaiņošanas risinājumiem. Šoreiz kāds lietotājs tērzēšanas platformā "X" dalījies ar savu oriģinālo ideju.

Kā redzams attēlā, izskatās, ka dāvanu papīrā iesaiņots urbis, bet patiesībā dāvana sastāv no pudeles, dzēriena bundžiņas un konfektēm. 

Oriģināli, vai ne?

