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Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 08:08

Paņem līdzi lietus jaku - šodien gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet
Paņem līdzi lietus jaku - šodien gaidāmi nokrišņi
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 08:08

Paņem līdzi lietus jaku - šodien gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +13 līdz +18 grādiem. Debesis klās mākoņi, dienas pirmajā pusē gaidāmi nokrišņi. Pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs,

Ceturtdien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi.

Lokāli gaidāms stiprs lietus, iespējams pērkona negaiss. Kurzemes dienvidrietumu daļā stiprs lietus gaidāms plašākā teritorijā.

Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.

Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus, vēja praktiski nebūs un gaiss iesils līdz +19 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

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