Ceturtdien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi.
Lokāli gaidāms stiprs lietus, iespējams pērkona negaiss. Kurzemes dienvidrietumu daļā stiprs lietus gaidāms plašākā teritorijā.
Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.
Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus, vēja praktiski nebūs un gaiss iesils līdz +19 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.