Otrdiena, 25.11.2025 06:50
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25.11.2025 06:50
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 15:33

Par daudz sāls? Šie šefpavāru triki izglābs tavu maltīti pēdējā brīdī

OgreNet
Par daudz sāls? Šie šefpavāru triki izglābs tavu maltīti pēdējā brīdī
Foto: Unsplash.com
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 15:33

Par daudz sāls? Šie šefpavāru triki izglābs tavu maltīti pēdējā brīdī

OgreNet

Ja gatavošanas laikā esi nejauši pārsālījis ēdienu, nesteidzies to mest laukā. Trīs profesionāli šefpavāri portālam SimplyRecipes.com pastāstījuši par četriem efektīviem veidiem, kā šo kļūdu labot.

1. Pievieno šķidrumu

Ja esi pārsālījis mērci vai zupu, šefpavāri iesaka pievienot vairāk šķidruma (piemēram, ūdeni vai buljonu).

2. Pievieno kaut ko, kas satur cieti

Tāpat šefpavāri iesaka izmantot cieti saturošus produktus, piemēram, kartupeļus, rīsus vai makaronus.

Tie absorbēs daļu sāls un līdzsvaros kopējo garšu. Turklāt kartupeļi piešķirs zupai krēmīgumu un biezumu.

3. Pievieno taukvielas

Šefpavāri iesaka pārsālītai mērcei pievienot sviestu, saldo krējumu vai olīveļļu. Tauki “apvelk” mēli, mazinot sāļuma intensitāti, kā arī piešķir ēdienam maigumu un bagātīgāku garšu.

 4. Pievieno kaut ko skābu

Ēdienam var pievienot citrona sulu vai etiķi. Skābums nesamazina sāls daudzumu, taču līdzsvaro garšas un novērš uzmanību no pārlieku liela sāļuma.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka šie paņēmieni ne vienmēr pilnībā mazinās sāļumu, bet tie būtiski uzlabos un līdzsvaros ēdiena garšu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?