1. Pievieno šķidrumu
Ja esi pārsālījis mērci vai zupu, šefpavāri iesaka pievienot vairāk šķidruma (piemēram, ūdeni vai buljonu).
2. Pievieno kaut ko, kas satur cieti
Tāpat šefpavāri iesaka izmantot cieti saturošus produktus, piemēram, kartupeļus, rīsus vai makaronus.
Tie absorbēs daļu sāls un līdzsvaros kopējo garšu. Turklāt kartupeļi piešķirs zupai krēmīgumu un biezumu.
3. Pievieno taukvielas
Šefpavāri iesaka pārsālītai mērcei pievienot sviestu, saldo krējumu vai olīveļļu. Tauki “apvelk” mēli, mazinot sāļuma intensitāti, kā arī piešķir ēdienam maigumu un bagātīgāku garšu.
4. Pievieno kaut ko skābu
Ēdienam var pievienot citrona sulu vai etiķi. Skābums nesamazina sāls daudzumu, taču līdzsvaro garšas un novērš uzmanību no pārlieku liela sāļuma.
Tomēr svarīgi atcerēties, ka šie paņēmieni ne vienmēr pilnībā mazinās sāļumu, bet tie būtiski uzlabos un līdzsvaros ēdiena garšu.