Šogad Kormūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņēma Dziesmu un deju svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, pedagogs un grāmatu autors Jānis Erenštreits.
Kategorijā "Gada koris" uzvaras laurus plūca koncertorganizācijas "Ave sol" jauniešu koris "Kamēr...".
Par gada kora vadītāju atzīts Edgars Vītols. Kā atzīmē balvas rīkotāji, viņa vadībā esošie kori darbojas augstā mākslinieciskā līmenī, izceļoties ne tikai ar izciliem sasniegumiem konkursos un skatēs, bet arī ar ievērojamu dalībnieku skaitu, kas apliecina diriģenta spēju iedvesmot, vienot un ilgtermiņā noturēt plašus kolektīvus aktīvā kora dzīvē. Viņa vadībā darbojas Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes jauktais koris "Aura", jauktais koris "Aurum", Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas jauktais koris "SkanTOS" un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pedagoģijas nodaļas mācību koris.
Gada koncerta, uzveduma vai notikuma Rīgā godu ieguva "Garīgs koncerts" XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Kategorijā "Gada koncerts, uzvedums, notikums ārpus Rīgas" uzvarēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora "Laiks" 20 gadu jubilejas koncertcikla "Laika gadalaiki" noslēdzošais koncerts "Laik(s)mets".
Kategorijā "Gada jaunrade" balvu ieguva Laura Jēkabsone par skaņdarbiem uzvedumam "Māls".
Kategorijā "Gada ieraksts" uzvarēja Rīgas projektu kora debijas albums "Jau izplaukuši".
Par gada pārsteigumu atzīta dokumentālā filma "Dziesmu avoti 1866".
Kormūzikas balvu kategorijā "Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Latvijā" ieguva Rīgas 6. vidusskola.
Portāla "Lsm.lv" skatītāju balvu ieguva diriģente Anita Zarāne.
Kormūzikas balvu mērķis ir godināt pagājušā gada sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā.
Šogad Kormūzikas balvai bija pieteikti 107 pretendenti deviņās nominācijās. Kormūzikas balvas pretendentus vērtēja profesionāļu žūrija, ko veidoja žūrijas priekšsēdētājs, komponists un diriģents Ēriks Ešenvalds, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, muzikologs Orests Silabriedis, koncertzāles "Cēsis" mākslinieciskā vadītāja, valdes locekle Inese Zagorska un diriģents Mārtiņš Klišāns.