Svētdiena, 25.01.2026 11:13
Sigurds, Sigvards, Zigurds
Svētdiena, 25.01.2026 11:13
Sigurds, Sigvards, Zigurds
Svētdiena, 25. janvāris, 2026 09:36

Par gada kori atzīts jauniešu koris "Kamēr..."

Leta
Par gada kori atzīts jauniešu koris "Kamēr..."
Publicitātes foto
Svētdiena, 25. janvāris, 2026 09:36

Par gada kori atzīts jauniešu koris "Kamēr..."

Leta

Par gada kori atzīts koncertorganizācijas "Ave sol" jauniešu koris "Kamēr...", bet par gada diriģentu - Edgars Vītols, informēja Dziesmu svētku biedrības valdes priekšsēdētājs Ints Teterovskis.

Šogad Kormūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņēma Dziesmu un deju svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, pedagogs un grāmatu autors Jānis Erenštreits.

Kategorijā "Gada koris" uzvaras laurus plūca koncertorganizācijas "Ave sol" jauniešu koris "Kamēr...".

Par gada kora vadītāju atzīts Edgars Vītols. Kā atzīmē balvas rīkotāji, viņa vadībā esošie kori darbojas augstā mākslinieciskā līmenī, izceļoties ne tikai ar izciliem sasniegumiem konkursos un skatēs, bet arī ar ievērojamu dalībnieku skaitu, kas apliecina diriģenta spēju iedvesmot, vienot un ilgtermiņā noturēt plašus kolektīvus aktīvā kora dzīvē. Viņa vadībā darbojas Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes jauktais koris "Aura", jauktais koris "Aurum", Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas jauktais koris "SkanTOS" un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pedagoģijas nodaļas mācību koris.

Gada koncerta, uzveduma vai notikuma Rīgā godu ieguva "Garīgs koncerts" XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Kategorijā "Gada koncerts, uzvedums, notikums ārpus Rīgas" uzvarēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora "Laiks" 20 gadu jubilejas koncertcikla "Laika gadalaiki" noslēdzošais koncerts "Laik(s)mets".

Kategorijā "Gada jaunrade" balvu ieguva Laura Jēkabsone par skaņdarbiem uzvedumam "Māls".

Kategorijā "Gada ieraksts" uzvarēja Rīgas projektu kora debijas albums "Jau izplaukuši".

Par gada pārsteigumu atzīta dokumentālā filma "Dziesmu avoti 1866".

Kormūzikas balvu kategorijā "Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Latvijā" ieguva Rīgas 6. vidusskola.

Portāla "Lsm.lv" skatītāju balvu ieguva diriģente Anita Zarāne.

Kormūzikas balvu mērķis ir godināt pagājušā gada sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā.

Šogad Kormūzikas balvai bija pieteikti 107 pretendenti deviņās nominācijās. Kormūzikas balvas pretendentus vērtēja profesionāļu žūrija, ko veidoja žūrijas priekšsēdētājs, komponists un diriģents Ēriks Ešenvalds, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, muzikologs Orests Silabriedis, koncertzāles "Cēsis" mākslinieciskā vadītāja, valdes locekle Inese Zagorska un diriģents Mārtiņš Klišāns.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?