Šī izvēle uzsver nepieciešamību pētīt maz zināmus, bet, iespējams, vēsturiski nozīmīgus objektus, kas var sniegt atbildes uz jautājumiem par lībiešu Metsepoles zemes vēsturi, skaidro biedrības pārstāvji.
Galvenais iemesls šī gada pieminekļa izvēlei ir pētnieku pieļāvums, ka tieši Grebu pilskalnos varētu būt atradusies teiksmainā Metsepoles pils. Tā minēta 1226. gada dokumentos par zemju dalīšanu starp Zobenbrāļu ordeni un Rīgas arhibīskapiju kā nozīmīgs lībiešu Metsepoles novada centrs.
Divu pilskalnu atrašanās tiešā tuvumā parasti liecina par apjomīgu un svarīgu senatnes centru, līdzīgi kā tas redzams Turaidā, Mežotnē vai Tērvetē, norāda arheologi.
Neraugoties uz savu nozīmību, abi pilskalni līdz šim ir pētīti ļoti maz. Grebu pilskalnu 1927. gadā pirmo reizi uzmērījis Ernests Brastiņš, kurš konstatēja ziņas par lieliem ķieģeļiem kalna plakumā. Vienīgo arheoloģisko izpēti - skatrakumu - 1989. gadā veicis arheologs Juris Urtāns, atklājot vismaz 1,20 metru biezu kultūrslāni ar keramikas lauskām un māla apmetumu, kas liecina par pilskalna apdzīvotību vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumā.
Savukārt Grebu Bļodas kalns atrodas vien 50 metrus no Grebu pilskalna un to atklājis un 1927. gadā uzmērījis Brastiņš. Arī šajā pilskalnā 1989. gadā, izpētot divus nelielus skatrakumus, līdz šim vienīgo arheoloģisko izpēti veicis Urtāns. Pilskalnā konstatēts plāns kultūrslānis ar intensīvu ogļu slāni.
Gada arheoloģijas pieminekļa statuss nozīmē, ka 2026. gadā Latvijas Arheologu biedrība pievērsīs pastiprinātu uzmanību šiem pilskalniem. Plānots veikt padziļinātu arheoloģisko izpēti gan pašos pilskalnos, gan to apkārtnē. Pētījumu mērķis ir iegūt jaunus, zinātniski pamatotus datus par šīs vietas apdzīvotību, nocietinājumu raksturu un, iespējams, beidzot gūt apstiprinājumu Metsepoles pils atrašanās vietai.
Latvijas Arheologu biedrība apvieno Latvijas profesionālos arheologus, nozares speciālistus un interesentus. Gada arheoloģijas pieminekļa nominācijas mērķis ir izglītot sabiedrību par Latvijas senvēsturi un veicināt arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu un izpēti.