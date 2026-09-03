Par uzvaru "Lauku sētas" jaunajā sezonā cīnīsies mērķtiecīgā ogrēniete Megija Grope

Megija Grope (20, Ogre)
Megija ir jaunā mamma, kura darbojas tīkla mārketingā un veido saturu sociālajiem tīkliem. Mūzika viņas dzīvē ieņem nozīmīgu vietu, un viņa bieži dalās ar dziedāšanas un dejošanas video. Lai gan ir viena no jaunākajām dalībniecēm, Megija sevi uzskata par atbildīgu un mērķtiecīgu personību. Viņa ir gatava pierādīt, ka čaklums un uzņēmība nav atkarīgi no vecuma.
Laura Vanaga (44, Vircava)
Laura ir čakla un radoša divu meitu mamma, kura ikdienā strādā par maiņu vadītāju veikalā. Brīvajā laikā viņa tamborē, fotografē dabu, audzē rozes un ar prieku apceļo Latviju. Laura ir mierīga un labestīga, taču vienmēr saka to, ko domā, tāpēc no viņas var gaidīt atklātu viedokli. Uzvaras gadījumā viņa balvu ieguldītu savas saimniecības attīstībā.
Jānis Drengers (45, Straupe)
Jānis ir enerģisks piedzīvojumu meklētājs, kurš nevar nosēdēt mierā un brīvo laiku pavada ar motociklu, snovojot vai makšķerējot. Ikdienā viņš strādā tirdzniecībā, bet izmēģinājis spēkus arī aktiermākslā. Viņu raksturo stingrs raksturs, pedantiskums un skaidrs viedoklis. Laukos uzaudzis, Jānis ir pārliecināts, ka smags darbs viņam nesagādās problēmas.
Vairis Krēsliņš (32, Ādaži / Vecvārkava)
Vairis ir būvdarbu vadītājs ar tehnisku domāšanu un izteiktu praktiskumu. Lai gan dzīvo Ādažos, viņš lepojas ar savām latgaliešu saknēm un raksturīgo tiešumu. Brīvajā laikā viņš labprāt dodas dabā un nereti vienatnē meklē jaunus iespaidus. Aiz nopietnā tēla slēpjas romantiska dvēsele, kura raksta dzeju un augstu vērtē skaisto.
Daniels Ričards Dikmanis (26, Gulbene)
Daniels ir dzīvespriecīgs un runātīgs jaunietis, kurš uzskata sevi par īstu lauku puiku. Ikdienā viņš strādā būvniecībā par betonētāju, bet brīvajā laikā spēlē futbolu, trenējas sporta zālē un makšķerē. Viņš nebaidās no darba un dod priekšroku darbiem, nevis tukšām runām, lai gan arī runāt viņam patīk. Šovā Daniels vēlas parādīt savu raksturu un pierādīt, uz ko ir spējīgs.
Jānis Leiba (46, Jaunauce)
Jānis ir praktisks un tehniski zinošs cilvēks, kurš spēj salabot gandrīz jebkuru tehniku. Viņš sevi uzskata par pielāgoties spējīgu cilvēku, kurš sarežģītās situācijās saglabā mieru. Daudzus gadus strādājis par skolēnu autobusa šoferi, iegūstot pamatīgu dzīves pieredzi. Šovā viņš vēlas baudīt piedzīvojumiem bagātu vasaru, bet iespējamo laimestu izmantotu mājas jumta nomaiņai.
Ieva Jaņeviča (45, Rīga)
Ieva ikdienā strādā par sētnieci, un šis darbs viņā attīstījis izturību un mierīgu attieksmi pret dzīves izaicinājumiem. Viņa aizraujas ar adīšanu, tamborēšanu, izjādēm ar zirgiem un muzicēšanu savā grupā. Ievai piemīt izteikta taisnīguma izjūta un spēja sarežģītās situācijās saglabāt vēsu prātu. Uzvaras gadījumā viņa vēlētos doties ciemos pie māsas Londonā.
Ivars Sīmanis (43, Jaunpils)
Ivars ir dzīvespriecīgs un strādīgs piecu bērnu tēvs, kurš ikdienā nodarbojas ar dziļurbumu ierīkošanu akām. Viņš lepojas ar savu izcelsmi un ir gatavs pierādīt, ka cilvēku nevajag vērtēt pēc stereotipiem. Piedzīvojumu gars, humors un darba spars ir viņa lielākie trumpji. Ivars ir arī prasmīgs pavārs, kurš nepieciešamības gadījumā spēj pagatavot maltīti pat no pavisam pieticīgiem produktiem.
Arnita Zvaigzne (52, Sauka)
Arnita ir spilgta, drosmīga un uzmanības centrā būt mīloša personība, kura sociālajos tīklos guvusi plašu atpazīstamību. Viņa pārsteidz ar neparastām idejām, rada dzeju, dzied un dejo. Ikdienā Arnita strādā aprūpes centrā, kur nepieciešama gan izturība, gan līdzjūtība. Viņa nebaidās būt pati un uz dzīvi raugās ar optimismu un humoru.
Kristers Pumpišs (29, Bauska)
Kristers uz Latviju ieradies no Norvēģijas, kur pēdējos piecus gadus dzīvojis un strādājis dažādos darbos. Viņš sevi raksturo kā universālu cilvēku, kurš spēj pielāgoties jebkurai situācijai. Kristers ir fiziski spēcīgs, pašpārliecināts un nebaidās izmantot savu šarmu, ja tas nepieciešams. Brīvajā laikā viņš makšķerē, dodas pārgājienos un izbauda atrašanos dabā.
Lauma Valērija Ugrika (24, Rīga)
Lauma ir ilggadēja šova fane, kura pieteicās, lai piepildītu bērnības sapni kļūt par dalībnieci. Viņa iepriekš strādājusi mārketingā, bet šobrīd nodarbojas ar satura veidošanu sociālajos tīklos. Lauma ir sabiedriska, harizmātiska un enerģiska, turklāt labprāt darbojas arī pie dīdžeja pults. Viņas spēcīgākās īpašības ir komunikācijas prasmes un spēja ātri atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem.
Kārlis Mālnieks (21, Rīga)
Kārlis ir radošs jaunietis ar īpašu aizraušanos par modi un pašizpausmi. Ikdienā viņš strādā par pārdošanas konsultantu, paralēli veidojot saturu sociālajos tīklos. Viņam piemīt spēja ļoti ātri apgūt jaunas prasmes un izaicinājumus. Lai gan lauku dzīve viņam nav ierasta vide, Kārlis ir apņēmies mācīties un pierādīt sevi.
Ilze Batureviča (39, Jūrmala)
Ilze ir enerģiska un sportiska personība, kuras ikdiena nav iedomājama bez kustības. Viņa strādā par ēdiena piegādātāju, bet brīvajā laikā sporto, brauc ar velosipēdu, spēlē tenisu un glezno. Aiz sievišķīgā tēla slēpjas spēcīgs raksturs, kas nebaidās no fiziska darba. Ilze uz šovu dodas ziņkārības vadīta, lai piedzīvotu televīzijas aizkulises no iekšpuses.
“Lauku sētā” nav vietas vājajiem, jo katrs lēmums, kļūda un konflikts var maksāt vietu spēlē. Bet kas noteiks šova uzvarētāju – tiešām tikai smags darbs un čaklas rokas vai tomēr arī knipucītis vilta? To sapratīsim un atklāsim sākot no 4. septembra, piektdienās, pulksten 22:00 kanālā TV6!