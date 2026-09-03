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Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 18:23

Parasts rīts Rīgā... Ielās manīta "dinozauru mamma" ar rokassomiņu

OgreNet
Parasts rīts Rīgā... Ielās manīta "dinozauru mamma" ar rokassomiņu
Ekrānuzņēmumi no "Threads"
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 18:23

Parasts rīts Rīgā... Ielās manīta "dinozauru mamma" ar rokassomiņu

OgreNet

Parastā rītā gājējus un sociālo tīklu lietotājus pārsteidza neierasts skats: Rīgas ielās varēja redzēt lepni soļojam dinozaura kostīmā tērptu sievieti, kura pie rokas veda divas mazas meitenes. Uz elkoņa “dinozauram” eleganti bija uzkārta… rokassomiņa.

Aculieciniece iemūžināja sirreālo ainu un dalījās ar to sociālajā platformā “Threads”, rakstot: “RĪTS RĪGĀ – dinozaura mamma ar rokassomiņu savas mazās ved dienas gaitās!”

Kā izrādījās, zem milzīgā violetā dinozaura maskas slēpās divu piecgadnieču māmiņa, kura šādi nolēmusi atzīmēt ģimenes svētkus. Viņa tajā pašā platformā dalījās ar jautru video, pievienojot piebildi: “Jau 5 gadi laimes un jandalēšanas!”

Komentāru sadaļā daļa jūsmoja par eleganto koptēlu, citi atzina šo par īstu “supermammas” paraugstundu. Vēl kāds jokojot sprieda, ka beidzot dzīvē apstiprinājusies teorija par blondīnes un dinozaura satikšanos uz ielas, un vienbalsīgi pateicās par necerētu enerģijas lādiņu visai atlikušajai nedēļai.

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