Pirms jebkuru uztura bagātinātāju vai medikamentu lietošanas ir rūpīgi jāizlasa to lietošanas instrukcija un precīzi jāseko ārsta vai farmaceita sniegtajiem norādījumiem. Diemžēl pacienti ne vienmēr to ievēro – medikamenti tiek lietoti pavirši, tad, kad atceras, ka tie jālieto, un nereti netiek ievērotas instrukcijā minētās norādes. Šeit jāņem vērā – nepareiza zāļu un uztura bagātinātāju lietošana var ne tikai ietekmēt to iedarbību, bet arī veicināt dažādu blakusparādību rašanos.
Ūdenī un taukos šķīstošie vitamīni
Lai nodrošinātu optimālu ieguvumu, svarīgs ir pareizs vitamīnu un minerālvielu daudzums organismā – to trūkums vai deficīts var būtiski kaitēt veselībai un pašsajūtai. Mūsdienu zinātne 12 vitamīnus iedala divās lielās grupās – ūdenī un taukos šķīstošajos vitamīnos. Kāda ir būtiskākā atšķirība starp šiem vitamīnu veidiem? Taukos šķīstošie vitamīni uzkrājas organismā, savukārt ūdenī šķīstošie – ātri izvadās kopā ar šķidrumu atliekām, līdz ar to šo vitamīnu veidu vēlams uzņemt regulāri.
Vitamīnu uzsūkšanās un darbība organismā ir atkarīga no tā, kā tie tiek lietoti. Ūdenī šķīstošie ir B grupas vitamīni un C vitamīns. B grupas vitamīni palīdz mazināt stresu, stiprina nervu sistēmu un veicina enerģijas līmeni, tāpēc tos ieteicams lietot rīta stundās. Savukārt C vitamīns ir nepieciešams imunitātei un tas darbojas kā spēcīgs antioksidants. Šiem vitamīniem drīkst uzdzert tikai ūdeni, jo kafija, tēja, piens un sulas var traucēt to uzsūkšanos – piemēram, kafijas tanīni var samazināt vitamīnu efektivitāti.
Savukārt A, D un E ir taukos šķīstošie vitamīni, un tie labāk uzsūcas, ja tiek lietoti kopā ar taukus saturošiem produktiem, piemēram, pienu, jogurtu vai kefīru. Šos vitamīnus nedrīkst lietot tukšā dūšā, uzdzerot tikai ūdeni, jo tādā gadījumā tie nespēs pilnvērtīgi uzsūkties organismā, turklāt var kairināt kuņģi, izraisot nelabumu, diskomfortu un smaguma sajūtu.
Vairāk nenozīmē labāk
Vēloties dzīvot veselīgi, pacienti reizēm mēdz pārspīlēt ar dažādu vitamīnu lietošanu, vienlaikus uzņemot lielāku vitamīnu devu, nekā tas ieteicams. Tomēr devu palielināšana pēc savas iniciatīvas var radīt bīstamas sekas. Tāpat nereti iespējams uzņemt pārmēru daudz vitamīnu, pašam to neapzinoties. Izvēloties vitamīnu un minerālvielu kompleksus, nepieciešams ņemt vērā arī organisma īpatnības. Aptiekā pieejami speciāli izveidoti vitamīnu kompleksi dažādām vajadzībām, piemēram, cukura diabēta pacientiem, cilvēkiem, kuri slimo ar osteoporozi, grūtniecēm, barojošām māmiņām un bērniem.
Pārāk lielas D vitamīna devas var izraisīt kalcija uzkrāšanos audos un orgānos, radīt miega traucējumus, nieru problēmas un galvassāpes. C vitamīna pārdozēšana mēdz izraisīt alerģiskas reakcijas, sliktu dūšu, bezmiegu un pat kuņģa čūlas. Savukārt B6 vitamīna pārmērīga lietošana var radīt galvassāpes, krampjus un ādas reakcijas.
Minerālvielu lietošana – svarīga ir kombinācija un laiks
Lielāko daļu minerālvielu ieteicams uzņemt kopā ar ēdienu, taču ir izņēmumi. Daudzu pētījumu rezultātā tika atklāts ka dzelzs vislabāk uzsūcas kopā ar C vitamīnu vai apelsīnu sulu, bet kalcijs var traucēt dzelzs uzsūkšanos, tāpēc starp to lietošanu ir jāievēro vismaz četru stundu intervāls. Šī iemesla dēļ iesaku dzelzi lietot no rīta, bet kalciju – vakarā kopā ar D vitamīnu.
Kalcijam ir arī nomierinoša iedarbība, kas palīdzēs vakara stundās relaksēties pēc saspringtas darba dienas, turklāt, lietojot kalciju vakarā, tas maksimāli dziļi iekļūst kaulaudos. Biežākā kombinācija – kalcijs un D3 vitamīns – tāpat arī ir ļoti svarīgs osteoporozes profilaksē un ārstēšanā, kā arī jauniešiem, senioriem un grūtniecēm.
Ir arī tādas uzturvielas, kas savā starpā “nedraudzējas”, piemēram, D vitamīnu, dzelzi un cinku nevajadzētu lietot kopā ar E vitamīnu, bet kalciju, magniju un cinku nav ieteicams kombinēt ar dzelzi.
Bīstamas mijiedarbības ar zālēm
Jābūt īpaši piesardzīgiem, ja ikdienā lieto recepšu medikamentus. Piemēram, K vitamīns pavājina asins šķidrinātāju iedarbību, bet E vitamīns devās virs 1000 mg/dienā palielina iekšējās asiņošanas risku.
Medikamentus vairogdziedzera darbības normalizēšanai nedrīkst lietot kopā ar kalciju, magniju un dzelzi, jo tie samazina zāļu efektivitāti. Starplaikam jābūt vismaz četras stundas. Tāpat ir novērots, ka pacienti nereti maina ārsta nozīmēto devu pēc saviem ieskatiem, kas var radīt nopietnas sekas – šāda rīcība nekādā gadījumā nav atbalstāma.
Problēmas rodas arī situācijās, kad pacientu ārstē vairāki speciālisti un vienlaikus tiek lietots pārāk daudz medikamentu. Lai šādu situāciju nepieļautu, pacientam noteikti jāinformē ārsts par jau nozīmētajiem medikamentiem, pirms tiek izrakstīti jauni. Tāpat risku palielina arī nepareiza pašārstēšanās, piemēram, pērkot un vienlaikus lietojot vairākus pretsāpju līdzekļus no vienas grupas.
Palīdzību var lūgt arī aptiekās, jo farmaceits var palīdzēt izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotāko un efektīvāko risinājumu, kā arī izveidot pareizu medikamentu lietošanas shēmu, lai iedarbība būtu iespējami efektīva.
Labāk lieku reizi pajautāt padomu farmaceitam, nekā lietot uztura bagātinātājus nepareizi. Tāpat farmaceiti redz, ko pacients iegādājas, un var laicīgi brīdināt par iespējamām mijiedarbībām, papildus lietojot arī citus medikamentus.