Pirmdiena, 09.03.2026 00:22
Ēvalds
Pirmdiena, 09.03.2026 00:22
Ēvalds
Svētdiena, 8. marts, 2026 20:15

Pārspēti pieci 8. marta siltuma rekordi

Leta
Pārspēti pieci 8. marta siltuma rekordi
Foto: pixabay.com
Svētdiena, 8. marts, 2026 20:15

Pārspēti pieci 8. marta siltuma rekordi

Leta

Svētdien līdz plkst. 15 piecās novērojumu stacijās valsts rietumu daļā labots 8. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Mērsragā, kur termometra stabiņš pakāpās līdz +13,5 grādiem.

Siltuma rekords pārspēts arī Liepājā, Pāvilostā, Rucavā un Stendē.

Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +4,6 grādiem Ventspils ostā līdz +12,6 grādiem Stendē un +13 grādiem Mērsragā.

Pirms gada šajā dienā Bauskā un Daugavpilī gaiss sasila līdz +14,7 grādiem, un tas ir 8. marta nacionālais temperatūras rekords.

Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +15 grādus, prognozē sinoptiķi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?