Augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Mērsragā, kur termometra stabiņš pakāpās līdz +13,5 grādiem.
Siltuma rekords pārspēts arī Liepājā, Pāvilostā, Rucavā un Stendē.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +4,6 grādiem Ventspils ostā līdz +12,6 grādiem Stendē un +13 grādiem Mērsragā.
Pirms gada šajā dienā Bauskā un Daugavpilī gaiss sasila līdz +14,7 grādiem, un tas ir 8. marta nacionālais temperatūras rekords.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +15 grādus, prognozē sinoptiķi.