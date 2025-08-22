Piektdiena, 22.08.2025 14:29
Ceturtdiena, 21. augusts, 2025 13:31

Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieteikumi drošiem pirkumiem pirms jaunā mācību gada sākuma

Foto: freepik
Tuvojoties 1. septembrim, daudzi vecāki aktīvi iegādājas skolas lietas saviem bērniem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) regulāri uzrauga interneta veikalus, lai pārliecinātos, ka cenas un atlaižu piedāvājumi ir korekti un patērētāji netiek maldināti.

Šobrīd PTAC veic cenu monitoringu 10 interneta veikalos, kuros pieejamas preces skolēniem un viņu ģimenēm, gatavojoties jaunā mācību gada sākumam. Līdz šim būtiski pārkāpumi cenu norādīšanā nav konstatēti. Tomēr, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, veicot pirkumus tiešsaistē, PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem un ievērot drošas iepirkšanās ieteikumus.

Kā droši iepirkties tiešsaistē:

  • Pārbaudi pārdevēju – vai mājaslapā norādīts uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakti.
  • Izlasi atsauksmes – pievērs uzmanību gan pozitīviem, gan kritiskiem klientu komentāriem.
  • Izvēlies drošu apmaksu – norēķinies ar bankas karti vai kredītkarti, izvairies no apšaubāmiem maksājuma risinājumiem.
  • Pārbaudi atlaides – pārliecinies, vai “īpašais piedāvājums” tiešām ir izdevīgs, nevis tikai reklāmas triks.

Kā pasargāt bērnus internetā:

  • Runā ar bērnu – interesējies par viņa aktivitātēm iepirkšanās vietnēs, spēļu portālos un sociālajos medijos.
  • Seko saturam – palīdzi izvēlēties vecumam atbilstošas vietnes un spēles.
  • Kontrolē pirkumus – nepieciešamības gadījumā izmanto vecāku uzraudzības un drošus maksājuma risinājumus.
  • Izmanto drošības rīkus – iestati vecāku kontroli un privātuma aizsardzību, lai bērns neredzētu kaitīgu saturu.
  • Reaģē uz aizdomīgām situācijām  – mudini bērnu ziņot par kiberhuligānismu, aizdomīgām sarakstēm vai nepiemērotu saturu un informē par to gan pakalpojuma sniedzēju, gan atbildīgās iestādes.

Lai droša iepirkšanās un jaunais mācību gads sākas mierīgi un veiksmīgi!

