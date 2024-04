Pavasara saules apspīdētā Ogre OgreNet

Māmiņ, mīļo māmiķīti,

Nāc un paskaties tu ar:

Dārzā pirmo vijolīti

Izplaukušu redzēt var.



Pašā vidū tai no zelta

Tāda maza, maza sirds,

Un no rīta rasas smelta

Virsū skaista zīle mirdz.



Kam to vijolīti plūksim,

Kam to spraudīsim pie krūts?

Jeb vai biti ciemā lūgsim,

Lai tā jaunu medu sūc.



Rūdolfs Blaumanis