Latvijā pulksteņa griešanu divas reizes gadā nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tie paredz, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek marta pēdējā svētdienā plkst. 3.00, kad pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu uz priekšu, un oktobra pēdējā svētdienā plkst. 4.00 – vienu stundu atpakaļ. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 25. oktobrī.
Eiropas Savienībā pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva - vasaras laika sākums un beigas ir vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, atzīmē ministrijā.
Ekonomikas ministrija atbalsta ideju veikt pāreju uz vasaras laiku un tajā palikt pastāvīgi, pārtraucot sezonālo laika maiņu. Vasaras laiks nodrošina vairāk stundu gaišajā diennakts laikā, veicinot iedzīvotāju ekonomisko un fizisko aktivitāti, kas pozitīvi ietekmē tautsaimniecību, īpaši tādās nozarēs kā lauksaimniecība, tūrisms un būvniecība. Vienlaikus Latvijai ir jāievēro Eiropas Savienības direktīvā noteiktais, un pagaidām atteikšanās no sezonālās laika maiņas nav paredzēta.
Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai, vēsta ministrijā.