Šogad plenērā tapušie darbi turpina dialogu starp dabu, glezniecību un jauno mākslinieku iekšējo pasauli – vietu, kur lietus, dubļi un pilnbrieda zaļums pārtapa par īstenajiem glezniecības skolotājiem. «Šī balva ir par drosmi satikties ar sevi tādu, kāds esi dabā, tādā, kāda tā ir. Tā ir Purvīša idejas turpināšana mākslā un cilvēkā,» tā vēsta projekta producente Velga Vītola-Kļava.
No 28 darbiem profesionālā žūrija piešķīra galveno balvu – 1000 EUR stipendiju kultūras pieredzes gūšanai Eiropā – Elizabetei Dziedātājai (Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) par darbu «Bez vārda». Kopienas jeb «Skorpiona» balvu saņēma Eleonora Kleina (Nacionālā Mākslu vidusskola, Jaņa Rozentāla Mākslas skola) par darbu «Mirklis», savukārt specbalvas piešķirtas Austrai Sautiņai («Stallis», Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola) un Līvai Dišlerei («Bez zābīšiem nē!», Nacionālā Mākslu vidusskola, Jaņa Rozentāla Mākslas skola). Ziedoņa Klases simpātijas balva tika piešķirta Signijas Kulačkovskas «Kas Purvītim aiz loga?» (Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola). Savukārt Skatītāju simpātijas balvu saņēma Alīna Tiļiņina («Nav ceļu bēdām plūst», Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola «Saules skola»), iegūstot rezidenci Ziedoņa muzeja vasaras mājā Murjāņos.
Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras profesore Ieva Krūmiņa žūrijas vārdā teic:
«Bija grūti izšķirties par galvenās balvas ieguvēju, taču dīvainā kārtā visi žūrijas locekļi nonācām pie secinājuma pārsteidzoši vienprātīgi. Šis darbs runā par spēju neļauties eksistenciālam izmisumam, bet gan pārvērst šo sajūtu mākslā – ierakstīt, iegleznot to dabas elpā. Tas ir par spēju pazust dabā, saplūst ar ainavu un pēc tam atgriezties, lai šo pieredzi uzgleznotu. Tas ir par krāsas izjūtu, par dziļumu, piesātinājumu un par bezgalīgo bagātību, kas mīt mums visapkārt. Šis darbs spēj ierakstīties jebkurā gadalaikā un turpināt dzīvot līdz ar dabu.»