Piektdiena, 12. decembris, 2025 09:44

Pēc īslaicīga sala un sniega nākamnedēļ atgriezīsies siltāks laiks

Pēc īslaicīga sala un sniega nākamnedēļ atgriezīsies siltāks laiks
Foto: pixabay.com
Šajā nedēļas nogalē Latvijas lielākajā daļā gaidāms neliels sals un sniegs, bet tas būs īslaicīgs, prognozē sinoptiķi.

Naktī uz sestdienu gaidāms neliels mākoņu daudzums, Kurzemē mākoņu būs vairāk, bet tie nenesīs nokrišņus. Pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz -3..-8 grādiem, Kurzemē - līdz 0..-3 grādiem. Sestdien Kurzemē līs un snigs, vakarā sniegs gaidāms arī valsts centrālajā daļā.

Naktī uz svētdienu valsts lielākajā daļā izveidosies sniega sega, bet Kurzemes rietumos līs. Dienā gaidāmi nelieli nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra būs no -3 grādiem valsts austrumos līdz +7 grādiem Kurzemes rietumkrastā.

Pirmdien jau visā valstī gaiss iesils līdz +2..+7 grādiem, daudzviet līs un Kurzemē pūtīs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi arī nākamās nedēļas turpinājumā maksimālā gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi, bet naktīs termometra stabiņš vietām noslīdēs nedaudz zem nulles. Anticiklona ietekmē nokrišņu būs maz. Līdzīgi laikapstākļi prognozēti arī Ziemassvētkos.

