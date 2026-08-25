Pēcpusdienā debesis skaidrosies, no rīta gaidāmi nokrišņi

Otrdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Starp mākoņiem spīdēs saule, saulainākā diena gaidāma Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +18..+21 grāds.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +19 grādiem.
Skandināvijā pakāpeniski pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.