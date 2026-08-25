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Otrdiena, 25. augusts, 2026 08:10

Pēcpusdienā debesis skaidrosies, no rīta gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet
Pēcpusdienā debesis skaidrosies, no rīta gaidāmi nokrišņi
Foto: freepik
Otrdiena, 25. augusts, 2026 08:10

Pēcpusdienā debesis skaidrosies, no rīta gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +19 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs apmākušās un gaidāms lietus, savukārt pēcpusdienā debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

 Otrdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Starp mākoņiem spīdēs saule, saulainākā diena gaidāma Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +18..+21 grāds.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +19 grādiem.

Skandināvijā pakāpeniski pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.

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