Pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona - daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains.
Valsts austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaisam iesilstot līdz +27…+29 grādiem, centrālajos rajonos līdz +24...+26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk - tur +19…+24 grādi.
Galvaspilsētā debesis apmāksies, un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.