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Trešdiena, 24. jūnijs, 2026 15:35

Pēcsvētku darba nedēļa sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku

LETA
Pēcsvētku darba nedēļa sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku
Foto: pixabay
Trešdiena, 24. jūnijs, 2026 15:35

Pēcsvētku darba nedēļa sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku

LETA

Pēcsvētku darba nedēļa Latvijā sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku, tomēr lietus uzlīs tikai vietām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz ceturtdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā austrumos vēl vietām īslaicīgi uzlīs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +10, +14 grādiem, vietām piekrastē būs par kādu grādu siltāks.

Rīgā nakts aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, lēnu vēju un sausu laiku. Gaisa temperatūra gaidāma ap +15 grādiem.

Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, tomēr gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām līča piekrastē - līdz +18, +21 grādam.

Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.

Līdz pat mēneša beigām turpināsies siltais laiks, un nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa - termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.

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