Naktī uz ceturtdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā austrumos vēl vietām īslaicīgi uzlīs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +10, +14 grādiem, vietām piekrastē būs par kādu grādu siltāks.
Rīgā nakts aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, lēnu vēju un sausu laiku. Gaisa temperatūra gaidāma ap +15 grādiem.
Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, tomēr gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām līča piekrastē - līdz +18, +21 grādam.
Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.
Līdz pat mēneša beigām turpināsies siltais laiks, un nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa - termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.