Valsts teritorijas lielākajā daļā līs un snigs. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs daļā Vidzemes un Zemgales izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par snigšanu - vietām veidosies 3-5 centimetrus bieza sniega sega. Autoceļi vietām būs slideni.
Vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi.
Rīgā debesis segs mākoņi, gaidāms slapjš sniegs un lietus. Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +3 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Kurzemes rietumos līdz 1012 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.