Trešdiena, 19. novembris, 2025 08:27

Pēcsvētku dienā Latvijā līs un snigs

Leta/OgreNet
Pēcsvētku dienā Latvijā līs un snigs
Foto: pexels.com
Pēcsvētku dienā Latvijā līs un snigs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -1 līdz +1 grādam. Debesis būs apmākušās un dienas laikā gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 7m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Valsts teritorijas lielākajā daļā līs un snigs. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs daļā Vidzemes un Zemgales izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par snigšanu - vietām veidosies 3-5 centimetrus bieza sniega sega. Autoceļi vietām būs slideni.

Vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi.

Rīgā debesis segs mākoņi, gaidāms slapjš sniegs un lietus. Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +3 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Kurzemes rietumos līdz 1012 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.

