Šajā sezonā oficiālo peldvietu sarakstam pievienojušās vēl divas peldvietas – Bolderājas karjers Rīgā un Māras dīķis Kuldīgā. Līdz ar to Latvijā šobrīd ir 61 oficiālā peldvieta.
Lai iedzīvotāji visas sezonas garumā varētu peldēties droši, Veselības inspekcijas speciālisti līdz 15. septembrim reizi mēnesī pārbaudīs ūdens kvalitāti visās oficiālajās peldvietās. Pārbaudes ietver gan laboratoriskās analīzes, gan vizuālo novērtējumu, norāda inspekcijas pārstāvji.
Laboratoriski tiek noteikti divi būtiski mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu nūjiņu jeb Escherichia coli (E.coli) un zarnu enterokoku koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji palīdz savlaicīgi konstatēt iespējamu fekālo piesārņojumu un liecina par potenciālu slimību izraisošo baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī. Savukārt vizuālajās pārbaudēs speciālisti novērtē ūdens krāsu, pievērš uzmanību peldošiem atkritumiem, naftas produktiem, kā arī seko līdzi zilaļģu savairošanās riskam.
Ja analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens kvalitāte neatbilst prasībām, Veselības inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Informācija par ierobežojumiem tiks izvietota konkrētās peldvietas informatīvajā stendā un publicēta inspekcijas tīmekļvietnē.
Inspekcijas pārstāvji īpaši aicina ievērot piesardzību jutīgākajām iedzīvotāju grupām – maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām vai novājinātu imunitāti.
Aktuālajiem peldūdens kvalitātes rezultātiem, oficiālo peldvietu kartei un informācijai par drošu atpūtu pie ūdens iespējams sekot līdzi inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā “Peldvietu ūdens kvalitāte”.