"Tumšajā laikā es dresēju savu vīru un strīdos ar viņu. Viņš man tāds pakurls un brīžiem to nedzird, tāpēc tas ir vislabākais veids, kā izlādēties,” smaidot atzina Māra.
Māras teiktais atkal parādījies sociālajos tīklos. Šoreiz "OPEN radošā centra" dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis publicējis pensionāres teikto un fotogrāfijai pievienojis jautājumu: "Un kā jūs izlādējaties?"
Ieraksts īsā laikā savācis vairāk nekā 500 atzīmju patīk.
"Es tā daru ar sievu, pārsvarā svešu, jo nav savas," uz ierakstu atbild "Threads" lietotājs.
Cita komentētāja dalās savā pieredzē: "Bērnības draudzenes vecmāmiņai bija līdzīgs niķis, večuks tik izslēdza dzirdes aparātu un dzīvoja mierā."
"Man patīk pensionāre Māra," vēl kāda komentētāja piebilst. Citi tikmēr nespēj valdīt smieklus.
Galu galā – galvenais katram atrast savu veidu, kā justies labāk.