Ceturtdiena, 27. novembris, 2025 15:59

Pensionāre Māra sasmīdina sociālo tīklu lietotājus, atklājot, kā saglabāt mieru gada tumšajā laikā

Foto: Canva, RAA
Pensionāre Māra sasmīdina sociālo tīklu lietotājus, atklājot, kā saglabāt mieru gada tumšajā laikā

Pirms nu jau laba laika "Rīgas Apriņķa Avīzē" tika publicēta kāda īpaša "pērle", kas ātri vien iekaroja ne vien lasītāju, bet arī sociālo tīklu lietotāju sirdis – ielu intervija ar pensionāri Māru, kura atklāja efektīvāko veidu, kā tikt galā ar tumšā gada laika drūmo noskaņojumu.

"Tumšajā laikā es dresēju savu vīru un strīdos ar viņu. Viņš man tāds pakurls un brīžiem to nedzird, tāpēc tas ir vislabākais veids, kā izlādēties,” smaidot atzina Māra.

Māras teiktais atkal parādījies sociālajos tīklos. Šoreiz "OPEN radošā centra" dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis publicējis pensionāres teikto un fotogrāfijai pievienojis jautājumu: "Un kā jūs izlādējaties?"

mceu_52078205511764251801175.png

Ieraksts īsā laikā savācis vairāk nekā 500 atzīmju patīk.

"Es tā daru ar sievu, pārsvarā svešu, jo nav savas," uz ierakstu atbild "Threads" lietotājs.

Cita komentētāja dalās savā pieredzē: "Bērnības draudzenes vecmāmiņai bija līdzīgs niķis, večuks tik izslēdza dzirdes aparātu un dzīvoja mierā."

"Man patīk pensionāre Māra," vēl kāda komentētāja piebilst. Citi tikmēr nespēj valdīt smieklus. 

Galu galā – galvenais katram atrast savu veidu, kā justies labāk.

