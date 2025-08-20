Pētījums: Augstākās izglītības jomas reputācija Latvijas iedzīvotāju vidū ir nemainīgi viduvēja

Kopš pirmā pētījuma 2017.gadā, kad augstākās izglītības nozares reputācija iedzīvotāju vidū bija 57 indeksa punkti, atskatoties uz rādītājiem dinamikā, ir vērojami gan kāpumi, gan kritumi. Laika periodā no 2018. līdz 2021.gadam, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, augstākās izglītības nozares reputācija gadu no gada iedzīvotāju mērķa grupā bija stabila (59 indeksa punkti). 2022.gadā tā būtiski pieauga (kāpums par 3 indeksa punktiem) un sasniedza vēsturiski augstāko rezultātu (62 indeksa punktus).
Savukārt 2023.gadā augstākās izglītības nozares jomas reputācija iedzīvotāju vidū (pēc rādītāja kāpuma iepriekšējā gadā) ievērojami samazinājās, atgriežoties iepriekšējo četru gadu (2018-2021) līmenī (lejupslīde par 3 indeksa punktiem), un pēdējo trīs gadu laikā (2023-2025) tā saglabājas robežās no 59 līdz 60 indeksa punktiem, kas ir uzskatāms par vidēju vērtējumu (salīdzinājumam – visu nozaru uzņēmumu un iestāžu kopējais reputācijas rādītājs Latvijā ir zemāks, 47 indeksa punkti).
Savukārt jauniešu mērķa grupā augstākās izglītības nozares reputācija deviņu gadu periodā ir piedzīvojusi dinamiskākus vērtējumus. Pētījuma sākumā (2017.gadā) augstākās izglītības nozares reputācija jauniešu vidū bija 58 indeksa punkti, līdz 2019. gadam tā pakāpeniski pieauga, taču 2020.gadā tā piedzīvoja kritumu (-3 indeksa punkti), norāda uzņēmumā.
Vēsturiski augstākais augstākās izglītības nozares reputācijas rādītājs jauniešu vidū (62 indeksa punkti) tika sasniegts 2021.gada mērījumā. Gadu vēlāk (2022.gadā) veiktajā mērījumā augstākās izglītības jomas reputācijas rādītājs atkal ievērojami samazinājās (-4 indeksa punkti), atgriežoties 2020.gada rādītāja līmenī (58 indeksa punkti). Pēdējo trīs gadu periodā (2023–2025), līdzīgi kā iedzīvotāju grupā, tā arī jauniešu vidū augstākās izglītības nozares reputācija ir salīdzinoši stabila (rādītājs ir robežās no 56 līdz 59 indeksa punktiem) un ir uzskatāma par vidēju.
Pētījuma vadītāja Santa Lazdiņa skaidro: “Vidējais Latvijas augstākās izglītības nozares reputācijas vērtējums gan sabiedrībā, gan jauniešu vidū, iespējams, ir skaidrojams ar pēdējos gados Latvijas studentiem arvien plašāk pieejamām studiju iespējām ārzemju augstskolās un universitātēs, nepārtraukti īstenotajām nozares reformām, dažādiem skandāliem, kā arī Latvijas augstskolu un universitāšu īstenotajām aktivitātēm, piesaistot studentus no ārzemēm, un to vietām starptautiskajos akadēmiskajos reitingos.”
"Kantar" aptauju veica 2025.gada janvārī–februārī. Telefoninterviju veidā visā Latvijā tika aptaujāti iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 60 gadiem, vēsta uzņēmumā.