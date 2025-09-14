Pētījums: Meitenēm 9.klasē finanšu pratība ir zemāka nekā zēniem

Latvijas Bankas finanšu pratības indeksu veido iedzīvotāju zināšanu, uzvedības un attieksmes novērtējums. Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības indekss 2022.gadā bija 12,2 punkti no 20. Šāds rādītājs ir saglabājies nemainīgs kopš 2015.gada un atšķiras dažādās iedzīvotāju grupās.
Savukārt šī gada pētījumā, kur apvaicāti 9.klašu skolēni, secināts, ka 9.klašu skolēnu finanšu pratības indekss ir 12,3. Šajā vecuma grupā zēniem ir augstāks finanšu pratības indekss - 12,6, kamēr meitenēm tas ir 12,09. Vērtējot reģionus, augstākais finanšu pratības indekss 9.klašu skolēniem ir Latgalē - 12,8. Tam seko Zemgale ar 12,75, Rīgas reģions ar 12,58, Rīga ar 12,40, Kurzeme ar 11,97 un Vidzeme ar 11,59.
Pētījumā secināts, ka 36% skolēnu nekad par naudas lietām nav uzzinājuši skolā vai pulciņos, bet 31% par to uzzinājuši reti. 22% norādījuši, ka vienmēr par naudas lietām uzzina ģimenē, bet 41% - ka bieži par naudas lietām uzzina ģimenē. Savukārt internetā par naudas lietām vienmēr uzzina 12% skolēnu, bet bieži - 34% skolēnu.
Turklāt secināts, ka 73% ģimeņu finanšu lēmumus pieņem tikai pieaugušie, 21% gadījumu - galvenokārt visi kopā, bet 5% skolēnu nezina, kā tiek pieņemti finanšu lēmumi.
Tāpat noskaidrots, ka 48% skolēnu kādreiz sociālajos tīklos ir saņēmuši piedāvājumus no svešiniekiem nopelnīt naudu, bet 18% saņēmuši piedāvājumu no paziņas vai svešinieka pārskaitīt naudu caur savu bankas kontu vai veikt darījumus ar skaidru naudu un par to nopelnīt naudu sev.
Pētījumu veica neatkarīgā pētījumu kompānija "Rait" periodā no 2025.gada 10.februāra līdz 30.aprīlim, tiešsaistes intervijās aptaujājot 1159 skolēnus no 75 Latvijas skolām.