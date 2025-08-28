Pētījums: teju katrs trešais autovadītājs pie stūres dzer kafiju vai runā pa telefonu

Līdzīgi kā pērn, arī šogad pētījumā secināts, ka vīrieši ar blakus lietām pie stūres nodarbojas biežāk, nekā sievietes, piemēram, bez brīvroku sistēmas pa telefonu mēdz runāt 31% vīriešu un 27% sieviešu, bet kafiju dzer 32% vīriešu un 27% sieviešu. Arī ziņas telefonā raksta 11% vīriešu un 7% sieviešu.
Analizējot atbildes dažādās vecuma grupās, redzams, ka visapzinīgākie ir gados vecākie autovadītāji – 71% šoferu vecumā no 60 līdz 74 gadiem norāda, ka pie stūres nekad nemēdz nodarboties ar blakus lietām. Šajā vecuma grupā tikai 12% pie stūres lieto telefonu bez brīvroku sistēmas, kamēr, piemēram, vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem tā dara 44% autovadītāju. Tieši autovadītāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem pie stūres visbiežāk arī dzer kafiju (38%) un ēd (31%).
Eiropas Transporta drošības padomes pētījums liecina, ka arī sarunāšanās pa telefonu, izmantojot brīvroku sistēmu, ir tikpat bīstama, kā telefona lietošana bez tās. Daļa autovadītāju pilnībā nekoncentrējas uz ceļu arī tad, kad saruna ir beigusies. Autovadītāji, kuri runā pa telefonu, braucot pie stūres, četras reizes biežāk nonāk ceļu satiksmes negadījumos nekā tie, kuri to nedara, neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota brīvroku sistēma.
Pētījumi liecina, ka paaugstinātais risks saglabājas aptuveni piecas minūtes pēc zvana beigām, kas liecina – problēma nav tikai tehnoloģijas lietošanā. Telefonsarunas būtiski novērš autovadītāja uzmanību no galvenā uzdevuma – drošas braukšanas – arī pēc sarunas beigām.