Ogrē, Brīvības ielā 32, pie vēsturiskās Ogres Kūrmājas uzstādīts jauns informatīvais stends, kas aicina iepazīt vienu no nozīmīgākajām vietām pilsētas vēsturē — Ogres Kūrmāju. Šis nams starpkaru periodā kļuva par Ogres sabiedriskās un kultūras dzīves centru, simboliski apliecinot pilsētas kūrorta statusu. Stends izveidots ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu, piedaloties projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums”. Projekta mērķis bija bagātināt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un rosināt interesi par tās mantojumu.

Kā uzsver projekta “Ogres Kūrmāja 100” komanda: "Ogres pilsētas identitāte veidojas no cilvēku atmiņām un vērtībām, kuras spējam saglabāt un izcelt. Saglabājot šīs apbūves vērtības, mēs saglabājam arī pilsētas dvēseli un tās
neatkārtojamo raksturu".

Daži fakti par Ogres Kūrmāju:

  1. Pirms Pirmā pasaules kara šajā vietā atradās Baumaņa pansija.
  2. Arhitekts Vladimirs Šervinskis, kurš projektēja Kūrmāju, vēlāk kļuva par daudzu Ogres vēsturisko ēku autoru. Ogres Kūrmāja bija pirmais viņa projektētais nams.
  3. Starpkaru periodā Ogres Kūrmājā darbojās augstākās klases restorāns un viesnīca.
  4. Agrāk ap ēku atradās 0,5 ha plašs “Kūrmājas dārzs” ar brīvdabas estrādi un japāņu stila laternām, kas radīja romantisku kūrortnoskaņu.
  5. 1970. gadu beigās ēka bija kļuvusi par graustu, un šajā laikā tika nojaukta arī tās stiklota, kokgriezumiem rotāta veranda ar balkonu.
  6. Ogres Kūrmājā savulaik dibinātas vairākas pilsētai nozīmīgas biedrības, kas veicināja kultūras un sabiedrisko dzīvi.
  7. Ogres Kūrmāja ir viena no retajām vēsturiski saglabātajām kūrmāju ēkām Baltijas senajos pilsētu kūrortos.
