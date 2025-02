Pieci praktiski padomi elektrodrošai sildītāju lietošanai

#1 Pirms pievieno rozetei, pārbaudi sildītāja tehnisko stāvokli

Pirms kontaktligzdai pieslēdz elektrisko sildītāju, pievērs uzmanību gan ierīces korpusam, vai nemani bojājumus, gan arī vada izolācijai – laika gaitā tā var nolietoties un saplaisāt. Ja šādus bojājumus pamani, nekādā gadījumā nepieslēdz iekārtu elektrotīklam, kā arī atceries – bojāto vietu pārtīšana ar izolācijas lenti nav drošs risinājums. Ja sildītājs ilgstoši nav lietots, pirms ieslēgšanas notīri putekļus – pastāv risks, ka sakarsušie putekļi var aizdegties.

#2 Sildītāju pieslēdz atsevišķai sienas kontaktligzdai

Elektriskais sildītājs ir lielas jaudas ierīce, tāpēc to visdrošāk ir pieslēgt atsevišķai sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātāja rozešu blokam. Tāpat "Sadales tīkla" speciālisti atgādina – darbinot vairākas lielas jaudas ierīces vienlaicīgi (lieljaudas elektrotehnika ir arī, piemēram, elektriskā tējkanna, indukcijas plīts, trauku vai veļas mazgājamā mašīna u.c.), var notikt mājokļa elektrotīkla pārslodze, tādēļ ieteicams nedarbināt mājokļa jaudīgākās ierīces reizē.

#3 Pievērs uzmanību sildītāja novietojumam

Būtiski, lai sildītājs būtu novietots drošā attālumā no viegli uzliesmojošām vielām un materiāliem (piemēram, plāns audums, papīrs, sveces), kā arī drošā attālumā no sienas un mēbelēm. Neatstāj to nepieskatītu arī mazu bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā.

#4 Nedarbini sildītāju naktī un atslēdz no rozetes, dodoties projām

Nekad neatstāj ieslēgtu sildītāju bez uzraudzības, tāpat speciālisti neiesaka to atstāt ieslēgtu naktī, jo tas var pārkarst. Lielākā daļa mūsdienu elektrisko sildītāju aprīkoti ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā atvieno ierīci no elektrības padeves, taču jāņem vērā, ka vecāki modeļi var arī nebūt aprīkoti ar šādu funkciju.

#5 Neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju

Jo īpaši ieteikums attiecas uz termoventilatoriem, kuriem šādā veidā tiek bloķēta gaisa cirkulācija. Apģērba žāvēšana uz elektriskā sildītāja ne vien traucē tā darbību, bet arī rada aizdegšanās un ugunsnelaimes risku.