Piektdiena, 27.02.2026 23:54
Andra, Līva, Līvija
Piektdiena, 27.02.2026 23:54
Andra, Līva, Līvija
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 19:58

Piektdien Latvijā kļūs siltāks un iespējams lietus

Leta
Piektdien Latvijā kļūs siltāks un iespējams lietus
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 19:58

Piektdien Latvijā kļūs siltāks un iespējams lietus

Leta

Piektdien visā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un, iespējams, līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Naktī mākoņi vietām atnesīs nelielus nokrišņus, galvenokārt slapju sniegu, un austrumu daļā atkalu. Dažviet veidosies migla.

Dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, piekrastē un Vidzemē brāzmās sasniedzot ātrumu 15-18 metri sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma ap plus 2 mīnus trim grādiem.

Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 0.

Savukārt piektdien Latvijā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, vietām gaidāms lietus, iespējama arī atkala.

Rīta stundās vietām redzamību pasliktinās migla.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas dienas sākumā piekrastes rajonos brāzmās sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.

Gaiss temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem.

Galvaspilsētā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs plus 2, plus 3 grādi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?