Naktī mākoņi vietām atnesīs nelielus nokrišņus, galvenokārt slapju sniegu, un austrumu daļā atkalu. Dažviet veidosies migla.
Dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, piekrastē un Vidzemē brāzmās sasniedzot ātrumu 15-18 metri sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma ap plus 2 mīnus trim grādiem.
Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 0.
Savukārt piektdien Latvijā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, vietām gaidāms lietus, iespējama arī atkala.
Rīta stundās vietām redzamību pasliktinās migla.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas dienas sākumā piekrastes rajonos brāzmās sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.
Gaiss temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem.
Galvaspilsētā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs plus 2, plus 3 grādi.