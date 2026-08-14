Piektdien lutinās siltums, bet vai varēs peldēties?

Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, mākoņaināks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Laikapstākļus nosaka anticiklons, kas kļūst vājāks, tādēļ atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1023-1025 hektopaskāliem jūras līmenī.
Jūras ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir 16..19 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību publiskotie dati. Atbilstoši pludmales glābšanas dienestu mērījumiem ūdens temperatūra jūrā ceturtdien Liepājā, Ventspilī un Rīgā bija 18 grādi, Jūrmalā tā svārstījās starp 16 un 17 grādiem.
Piektdienas rītā ūdens temperatūra Ventspils, Salacgrīvas un Skultes ostā ir nepilni 19 grādi, arī pie Daugavgrīvas rietumu mola tā sasniedz 19 grādus, bet Kolkā, Rojā un Mērsragā ūdens ir aptuveni vienu grādu vēsāks.
Lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra piektdienas rītā ir 16..21 grāds.
Sestdien un svētdien nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ.