Nakts gaidāma skaidra, tās sākumā valsts dienvidos saglabāsies vairāk mākoņu. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0..-6 grādiem.
Dienā, sākot no valsts ziemeļaustrumiem, mākoņi daļēji aizklās debesis, spīdēs saule un nebūs nokrišņu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā piektdien gaidāms sauss laiks, ar nelielu vai mainīgu mākoņu daudzumu. Naktī pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra noslīdēs līdz -1 grādam, vietām piepilsētā - līdz -4 grādiem. Dienā vējš mēreni pūtīs no ziemeļiem un termometra stabiņš pakāpsies līdz +9 grādiem, pie jūras - tikai līdz +6 grādiem.