Ceturtdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pamazām sāks pastiprināties austrumu, ziemeļaustrumu vējš - vakarā Latgalē būs brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra caurmērā -5..-10 grādi.
Piektdien visā valstī vējš putinās sniegu, vietām - stipri. Lielākais putenis gaidāms Latgalē, kā arī dažviet Vidzemē un Kurzemē. Nokrišņu nebūs, vienīgi Latgales dienvidos snigs.
Sagaidāms, ka ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās piektdien sasniegs 13-18 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - pat 23 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš kļūs tikai nedaudz lēnāks, tādēļ daudzviet turpināsies sniegvilksnis.
Gaisa temperatūra piektdien valsts lielākajā daļā būs -7..-12 grādi, Ziemeļkurzemē -3..-7 grādi. Līdzīgs sals saglabāsies sestdien, kad daudzviet snigs, bet vējš pamazām rims.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā var noslīdēt zem -20 grādiem.