Sestdiena, 7. marts, 2026 14:49

Pieminot Streiču, portālā "Filmas.lv" bez maksas skatāma spēlfilmu izlase

Foto: Limuzīns Jāņu nakts krāsā
Pieminot mirušo kinorežisoru un scenāristu Jāni Streiču, Nacionālā kino centra (NKC) portālā "Filmas.lv" no sestdienas, 7. marta, divas nedēļas bez maksas būs pieejamas 11 spēlfilmas, aģentūru LETA informēja NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Piemiņas kolekcijā iekļautas visas klasiskās Streiča filmas, tostarp "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981), "Mans draugs-nenopietns cilvēks" (1975), kā arī divi 90. gadu kinodarbi - veltījums dzimtajai Latgalei "Cilvēka bērns" (1991) un viena no atjaunotās neatkarības laika populārākajām Latvijas filmām "Likteņdzirnas" (1997).

Kolekcijā skatāmas arī divas divsēriju filmas - "Teātris" (1978) un "Nepabeigtās vakariņas" (1979), savukārt 20. gadsimta 80. gadus šajā izlasē pārstāv filma "Svešās kaislības" (1983), kā arī filma "Aizaugušā grāvī viegli krist" (1986).

Par atsevišķu periodu Streiča kinodarbībā var dēvēt 21. gadsimta sākumu, kad viņš uzņēma trīs latviešu oriģināldramaturģijā balstītas mazbudžeta televīzijas filmas. No tām šai kolekcijai izvēlēta rakstnieces Elīnas Zālītes 30. gadu lugas mūsdienīgā ekranizācija "Rudens rozes" (2004).

Vienlaikus simbolisku ietvaru piemiņas kolekcijai veido Streiča pirmā un pēdējā filma - 60. gados kopā ar studiju biedru Ēriku Lāci veidotā komēdija bērniem "Kapteiņa Enriko pulkstenis" (1967) un Rūdolfa Blaumaņa garā ieturētais Latvijas lauku stāsts "Rūdolfa mantojums" (2010), kuru pats autors raksturojis kā "optimisma devu tautai".

