Kā informē Ogres Attīstības Biedrība”, tad programma piektdienas vakara laikā būs gana plaša!
Tirdziņā Tevi sagaidīs un varēsi iegādāties Lauberes saimniecības “Lejulauks” gurķu, āra un siltumnīcas tomātu stādus un ziemciešu stādus, ar ko papildināt savu puķu dobi. Uzņēmuma “OSIRIA” no Tīnūžiem ziedošos iekarināmos podus, dažādu vasaras puķu stādus podiem, balkona kastēm. Zemnieku saimniecības “Ogu dārzs” no Tomes dažādu šķirņu ēdamos fizāļus, eksotisko bumbiermeloni jeb pepino, garšaugus un citus augus.
Ikšķilnieki “Ugy Cake” ar svaigi ceptu dabīgā ierauga maizi, kūkām un citiem gardumiem, savukārt, “Dailas konditoreja” no Lēdmanes ar sāļiem un saldiem cepumiem. “Rembates šokolāde” ar šokolādes saldumiem – tāfelītes ar ogām, konfektes un trifeles.
“Mētru gardumi” ar džemiem, sukādēm, sīrupiem un citiem produktiem no bioloģiski audzētām ogām, kā arī AVEŅU PARK”a”S ar veselīgiem sāļiem un saldiem našķiem no pašu audzētām ogām, augļiem un dārzeņiem, ko varēsi degustēt uz vietas.
Svaigi kūpinātas zivis no Lapmežciema, zemnieku saimniecība “Stradi” ar svaigi kūpinātiem gaļas izstādījumiem, Jumpravas zemnieku saimniecības “Intas” ar sašliku un citiem gaļas produktiem.
Lauberes zemnieku saimniecības “Saliņas” ar kūpināto mājas sieru un “Lapsu mājas siers” ar nenogatavinātu mājas sieru ar dažādām garšām.
“Vilciņa mērces” ar dzērveņu mērcēm un mērcēm kafijai un tējai, kā arī jauno produktu, SIA “Doles” ar dabīgiem dažādu garšu etiķiem un uzlējumiem.
“Estere Nature Cosmetics” ar kopjošo kosmētiku matiem un ķermenim. “Viedakmens” ar rotām no Vidzemes jūras akmeņiem, dzintara un melnozola. Rokdarbnīca “Aldesign” ar šūtām, adītām un tamborētām lietām, rokdarbniece Guna Avena ar lina, kokvilnas un vilnas izstrādājumiem, Nataliia Polietaieva ar tekstila un koka priekšmetiem, mājas un virtuves dekoriem un rotaļlietām.
Nesteidzīgai piektdienas vakara baudīšanai un satikšanās priekam būs arī “R.C. Pica” – divi brāļi Rolands un Renārs, kuri uz vietas malkas krāsnī gatavos picas. Tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja nogaršot arī ko jaunu – picu ar karamelizēto bekonu un pikanto picu. Savukārt “Mr. Plūme” piedāvās pašu audzētu ābolu un bumbieru sidru, bet “Albertīnes saldējums” – atsvaidzinošus saldējumus.