Pirmdien austrumu un centrālajos rajonos gaidāms sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz pirmdienu lielākajā valsts daļā debesis būs apmākušās. Valsti no dienvidaustrumiem šķērsos sniega mākoņu zona - austrumu un vietām centrālajos rajonos snigs, kā rezultātā vietām austrumos sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem. Tāpat atsevišķos posmos ceļi kļūs slideni un snigšanas laikā redzamība pasliktināsies. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz 0...-4 grādiem.

Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, un neliels sniegs varētu būt sagaidāms tikai no rīta. Vietām ceļi un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0...-2 grādiem.

Dienā rietumu un daļā centrālo rajonu gaisa temperatūra būs pozitīva, līdz ar to sniegs pāries lietū un uz zemes esošā kārtiņa kusīs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš naktī noslīdēs līdz 0...-3 grādiem, bet dienā tas pakāpsies līdz 0...+3 grādiem, austrumu rajonos būs nedaudz vēsāk, tur 0...-2 grādi.

