Rīgā laiks būs sauss, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +2...+8 grādi. Diena būs mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs dienvidaustrumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.
