Leonīda, Leonīds
Pirmdien brīžiem spīdēs saule

Pirmdien brīžiem spīdēs saule
Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +2...+8 grādi. Diena būs mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs dienvidaustrumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā laiks būs sauss, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

