Pirmdiena, 19.01.2026 09:19
Alnis, Andulis
Pirmdiena, 19.01.2026 09:19
Alnis, Andulis
Pirmdiena, 19. janvāris, 2026 08:17

Pirmdien būs daļēji saulains laiks

Leta/OgreNet
Pirmdien būs daļēji saulains laiks
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 19. janvāris, 2026 08:17

Pirmdien būs daļēji saulains laiks

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs līdz -13 grādiem. Debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā caur plāniem mākoņiem spīdēs saule, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1035 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1041 hektopaskālam Latgalē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?