Rīgā caur plāniem mākoņiem spīdēs saule, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.
Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1035 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1041 hektopaskālam Latgalē.
Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs līdz -13 grādiem. Debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.
