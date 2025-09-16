Otrdiena, 16.09.2025 21:59
Pirmdien daudzviet līs, valsts austrumos diena būs vēsa

Pirmdien daudzviet līs, valsts austrumos diena būs vēsa
Foto: pexels.com
Pirmdien daudzviet līs, valsts austrumos diena būs vēsa

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +12 līdz +18 grādiem. Debesis būs apmākušās, brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 10m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, valsts austrumu pusē vietām līs ilgstoši, bet nokrišņi nebūs stipri, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no +11..+14 grādiem lielā daļā Vidzemes, Latgales un Sēlijas līdz +16..+19 grādiem Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos, kur starp mākoņiem uzspīdēs saule.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses.

Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz +19 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1007 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1015 hektopaskālam Latgales austrumos.

