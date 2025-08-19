Pirmdien debesis klās mākoņi, un brīžiem gaidāms lietus

Pirmdien Latvijā būs daļēji mākoņainas debesis un vietām brīžiem gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.
Kurzemē laiks kļūs saulaināks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem.
Rīgā nedēļas pirmajā dienā būs daudz mākoņu, brīžiem gaidāms neliels lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaiss iesils vien līdz +18 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1012-1017 hektopaskāli jūras līmenī.