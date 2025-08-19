Otrdiena, 19.08.2025 22:42
Pirmdien debesis klās mākoņi, un brīžiem gaidāms lietus

Foto: pexels.com
Pirmdien debesis klās mākoņi, un brīžiem gaidāms lietus

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +20 grādiem. Debesis būs apmākušās, brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļrietumu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 7m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Pirmdien Latvijā būs daļēji mākoņainas debesis un vietām brīžiem gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.

Kurzemē laiks kļūs saulaināks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem.

Rīgā nedēļas pirmajā dienā būs daudz mākoņu, brīžiem gaidāms neliels lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaiss iesils vien līdz +18 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1012-1017 hektopaskāli jūras līmenī.

