Pirmdiena, 15.12.2025
Hanna, Jana, Johanna
Ogrē šodien gaiss iesils līdz +5 grādiem. Diena būs mākoņaina, un dienas laikā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs apmākušās. Vietām valsts austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tā ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+8 grādi.

Rīgā saglabāsies apmācies laiks un brīžiem nedaudz līs. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra būs +7 grādi.

Eiropas ziemeļrietumos atrodas liels ciklons, dienvidos - anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.

