Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs apmākušās. Vietām valsts austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tā ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+8 grādi.
Rīgā saglabāsies apmācies laiks un brīžiem nedaudz līs. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Eiropas ziemeļrietumos atrodas liels ciklons, dienvidos - anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.