Svētdiena, 10.05.2026 16:22
Svētdiena, 10. maijs, 2026 14:43

Pirmdien Latvijā gaiss iesils līdz +20 grādiem

LETA
Foto: pixabay
Pirmdien vietām Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies pat līdz +20 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Naktī debesis Latvijā būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies. Nakts sākumā gaidāms neliels lietus dažviet austrumu rajonos. Lokāli valsts austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.

Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+7 grādiem, vietām valsts centrālajos rajonos temperatūra būs pār kādu grādu zemāka un zāles virskārtā gaidāma arī salna ap 0..-1 grādu.

Pirmdien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tās skaidrosies, un diena aizritēs bez nokrišņiem.

Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem, bet vietām rietumos - līdz pat +20 grādiem.

Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss atdzīs līdz +5..+6 grādiem.

Pa dienu galvaspilsētā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +17..+19 grādiem.

