Pirmdien lielākajā valsts daļā gaidāms neliels lietus

Pirmdien lielākajā valsts daļā gaidāms neliels lietus
Foto: pixabay.com
Pirmdien lielākajā valsts daļā gaidāms neliels lietus

Leta

Pirmdien lielākajā valsts daļā gaidāms neliels lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Naktī uz pirmdienu debesis joprojām būs apmākušās, un lielākajā valsts daļā mākoņi palaikam atnesis nelielu lietu vai smidzināšanu. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, un atsevišķos rajonos redzamību pasliktinās migla vai dūmaka. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2...+6 grādiem, ar vēl nedaudz siltāku laiku vietām piekrastē.

Rīgā nakts būs mākoņaina, un brīžiem iespējams neliels lietus, smidzināšana. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +5...+6 grādiem.

Diena būs mākoņaina, palaikam līs, lielākajā valsts daļā gan lietus būs neliels. Saglabāsies lēns vējš, un dažviet turpinās veidoties migla. Tā kā Latvijā būs ieplūdusi aukstāka gaisa masa, gaiss neiesils vairāk par +4...+9 grādiem.

Rīgā diena būs apmākusies, un ik pa laikam gaidāms neliels lietus, smidzināšana. Dominējot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +6...+7 grādu robežās.

