Pirmdiena, 29.12.2025 10:11
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29.12.2025 10:11
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 08:37

Pirmdien no jauna pastiprināsies vējš un brīžiem snigs

Leta/OgreNet
Pirmdien no jauna pastiprināsies vējš un brīžiem snigs
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 08:37

Pirmdien no jauna pastiprināsies vējš un brīžiem snigs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies ap +1..+2 grādiem. Diena būs mākoņaina, debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 13m/s. Dienas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Pirmdien Latvijā ar brāzmainu ziemeļrietumu vēju ieplūdīs vēsāks gaiss, brīžiem snigs, vietām īslaicīgi gaidāms spēcīgs sniegputenis, brīdina sinoptiķi.

No rīta vēl būs arī lietus. Dienas gaitā autoceļi atkārtoti kļūs slideni, sniegputenī būs slikta redzamība. Starp mākoņiem uzspīdēs saule.

Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12-17 metriem sekundē, piekrastē - līdz 23 metriem sekundē. Piekrastes rajonos, tai skaitā galvaspilsētā, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.

Gaisa temperatūra priekšpusdienā būs 0..+4 grādi, pēcpusdienā kļūs vēsāks, vakarā temperatūra pazemināsies līdz -1..-5 grādiem, vien daļā piekrastes tā nenoslīdēs zem nulles.

Rīgā brīžiem gaidāmi nokrišņi, uzspīdēs saule un ievērojami pastiprināsies ziemeļrietumu vējš - pēcpusdienā gaidāmas brāzmas līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3 grādi, vakarpusē aptuveni nulle grādu.

Laikapstākļus ietekmē ciklons, kas no Somijas virzās uz dienvidiem. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Latvijas ziemeļaustrumos līdz 1005 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?