Pirmdiena, 9. marts, 2026 08:16

Pirmdien Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem

Leta/OgreNet
Pirmdien Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem
Foto: freepik
Pirmdiena, 9. marts, 2026 08:16

Pirmdien Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem

Leta/OgreNet

Šodien Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem. Debesis būs skaidras un diena saulaina. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +10..+15 grādus, līdz ar to gaidāms novērojumu vēsturē siltākais 9. marts, prognozē sinoptiķi.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, kā arī sniegotajos laukos valsts dienvidos.

Visā valstī laiks būs sauss un saulains.

Rīgā saule gaisu sasildīs līdz +14 grādiem, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.

Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī reģistrēta 9. martā, ir +13,7 grādi pirms gada Rucavā.

