Pirmdien Ogrē spīdēs saule

Pirmdien Ogrē spīdēs saule
Foto: pexels.com
Pirmdien Ogrē spīdēs saule

Ogrē šodien gaisa temperatūra gaidāma no -7 līdz -19 grādiem. Diena būs saulaina, vakarpusē debesis būs nedaudz mākoņainākas. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, spīdēs saule, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1021-1024 hektopaskāli jūras līmenī.

