Rīgā būs mākoņains laiks un dienas pirmajā pusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra būs +2..+3 grādi.
Pirmdiena, 1. decembris, 2025 08:17
Pirmdien termometra stabiņš pakāpsies virs nulles
Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies ap +2 grādiem. Diena būs apmākusies, brīžiem veidosies migla. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 6m/s. Rīta pusē gaidāmi nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.