Pirmdien termometra stabiņš pakāpsies virs nulles

Pirmdiena, 1. decembris, 2025
Pirmdien termometra stabiņš pakāpsies virs nulles

Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies ap +2 grādiem. Diena būs apmākusies, brīžiem veidosies migla. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 6m/s. Rīta pusē gaidāmi nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā būs mākoņains laiks un dienas pirmajā pusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra būs +2..+3 grādi.

