Pirmdien daudzviet Latvijā - īpaši Vidzemē un Latgalē - līs, prognozē sinoptiķi.
Savukārt vakarā vairāk nokrišņu būs valsts dienvidos, sevišķi Dienvidkurzemē.
Priekšpusdienā galvenokārt Kurzemē, vēlāk arī citviet Latvijā uzspīdēs saule.
Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, Latgalē vējš būs spēcīgāks un brāzmās sasniegs 13 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi.
Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pēcpusdienā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka liels ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 986 hektopaskāliem Kurzemē līdz 992 hektopaskāliem valsts austrumos.