Pirmdiena, 27.10.2025
Irita, Ita, Lilita
Pirmdien vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā

Pirmdien vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā
Foto: pexels.com
Pirmdien vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +5...+7 grādi. Diena būs apmākusies, brīžiem gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidrietumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Pirmdien daudzviet Latvijā - īpaši Vidzemē un Latgalē - līs, prognozē sinoptiķi.

Savukārt vakarā vairāk nokrišņu būs valsts dienvidos, sevišķi Dienvidkurzemē.

Priekšpusdienā galvenokārt Kurzemē, vēlāk arī citviet Latvijā uzspīdēs saule.

Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, Latgalē vējš būs spēcīgāks un brāzmās sasniegs 13 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi.

Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pēcpusdienā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka liels ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 986 hektopaskāliem Kurzemē līdz 992 hektopaskāliem valsts austrumos.

