Pirmdien vietām Latvijā gaidāms neliels lietus, valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl snigs, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs mērens dienvidu vējš, tā ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniegs 9-13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, vakarā Kurzemē līdz +8 grādiem.
Rīgā darba nedēļas pirmā diena būs apmākusies, brīžiem nedaudz līs, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3..+4 grādiem.
Krievijā atrodas anticiklons, Eiropas ziemeļrietumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.