Pirmdiena, 08.12.2025 09:22
Gunārs, Gunis, Vladimirs
Ogrē šodien gaiss iesils līdz +4 grādiem. Diena būs mākoņaina, vakarpusē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Pirmdien vietām Latvijā gaidāms neliels lietus, valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl snigs, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs mērens dienvidu vējš, tā ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniegs 9-13 metrus sekundē.

Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, vakarā Kurzemē līdz +8 grādiem.

Rīgā darba nedēļas pirmā diena būs apmākusies, brīžiem nedaudz līs, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3..+4 grādiem.

Krievijā atrodas anticiklons, Eiropas ziemeļrietumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.

